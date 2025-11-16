Oppo Reno 15 Song Yuqi Limited Edition выполнен в фирменном цвете Starlight Bow и будет продаваться только в одной версии с памятью 16 ГБ/1 ТБ. Главное отличие — тираж: по всему миру выпустят всего 23 устройства. На боковой грани каждого смартфона нанесён индивидуальный номер и подпись Сон Юци, а также особая гравировка.

Что касается характеристик Reno 15, то смартфон получит обновлённый дизайн с использованием новой технологии голографической литографии и металлической рамкой. Экран — ровный, с тонкими рамками 1,15 мм и диагональю 6,32 дюйма при разрешении 2640×1216 пикселей.