Oppo придумала смартфон со сменным модулем камеры

У съёмного модуля есть два датчика изображения. Также он поддерживает соединение по USB-C, Wi-Fi и Bluetooth. Что ещё интереснее, у модуля камеры может быть собственный литий-ионный аккумулятор. Возможно, пользователи такого смартфона смогут апгрейдить камеру для него без необходимости менять устройство целиком.

Поскольку это патент, пока неясно выпустит ли Oppo подобный смартфон в реальности. Такое решение могло бы стать выходом из ситуации, когда поддисплейная камера довольно сложна для реализации, а рамки вокруг экрана и вырезы в нём уже набили оскомину.