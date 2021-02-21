Oppo придумала телефон с экраном в центре блока камеры

Спереди запатентованное Oppo устройство выглядит как самый обычный смартфон. Но если его перевернуть, то можно увидеть необычное решение для блока камер. Он выполнен в форме кольца, посередине которого расположен дисплей. По окружности размещены датчики изображения — три — и вспышка. В патенте Oppo использует цветной рендеринг для того, чтобы показать сценарии использования дополнительного дисплея.

Например, маленький экран может отображать время и дату. Кроме того, на нём могут показываться быстрые уведомления, фитнес данные и др.

Что любопытно, на передней панели запатентованного смартфона нет селфи-камеры. Вероятно, Oppo предлагает использовать маленький экран сзади, чтобы делать селфи на основную камеру.