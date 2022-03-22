Oppo применила технологию видеокарт для отображения «живых» обоев

Сегодня в 15:52
1 мин.
Oppo применила технологию видеокарт для отображения «живых» обоевНа смартфоне
Недавно Samsung выпустила серию смартфонов Galaxy S22 с фирменным чипсетом Exynos 2200, возможности которого, однако, раскрыть в полной мере пока не вышло. Дело в том, что он имеет в составе GPU AMD и поддерживает трассировку лучей. Приложений же под это ещё нет. Oppo же попыталась закрыть этот пробел на процессоре MediaTek Dimensity 9000.
Данный чипсет тоже поддерживает трассировку лучей на API Vulkan. Oppo анонсировала первое мобильное приложение, которое может использовать преимущества данной технологии, изначально возникшей на видеокартах, в смартфонных процессорах на базе ARM. Приложение можно предварительно просмотреть на последнем флагмане Find X5 Pro. Впрочем, пока это коллекция «живых» 3D-обоев, специально созданная Oppo для демонстрации возможностей трассировки лучей.
Приложение будет выпущено в виде APK позже в 2022 году. В компании отметили, что 3D-обои служат отправной точкой для использования технологии в будущем.