Oppo применила технологию видеокарт для отображения «живых» обоев

Данный чипсет тоже поддерживает трассировку лучей на API Vulkan. Oppo анонсировала первое мобильное приложение, которое может использовать преимущества данной технологии, изначально возникшей на видеокартах, в смартфонных процессорах на базе ARM. Приложение можно предварительно просмотреть на последнем флагмане Find X5 Pro. Впрочем, пока это коллекция «живых» 3D-обоев, специально созданная Oppo для демонстрации возможностей трассировки лучей.

Приложение будет выпущено в виде APK позже в 2022 году. В компании отметили, что 3D-обои служат отправной точкой для использования технологии в будущем.