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Oppo привезла в Россию смартфон среднего класса с четверной камерой и быстрой зарядкой

Оперативной памяти у него 8 ГБ
Компания Oppo привезла в Россию смартфон среднего класса с четверной камерой и быстрой зарядкой.

Модель называется Oppo A91. Она оснащена большим 6,4-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ (2400 x 1800 пикселей). У смартфона есть четырёхмодульная камера. Основной датчик изображения в ней 48-Мп с технологией объединения пикселей 4 в 1. В качестве вспомогательных модулей выступают широкоугольный на 8 Мп, сенсор глубины на 2 Мп и портретный объектив на 2 Мп. Селфи-камера у Oppo A91 16-мегапиксельная и работает с алгоритмами искусственного интеллекта.

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Oppo A91

Смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 4025 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки VOOC 3.0, которая позволяет зарядить батарею до 50% за полчаса.

В качестве аппаратной основы у Oppo A91 выступает процессор MediaTek Helio P70, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Смартфон будет продаваться в России в синем и чёрном цвете. Стоимость новинки составит 27 990 рублей. Аппарат уже доступен в фирменном интернет-магазине Oppo и в магазинах партнёров.

ХарактеристикаOPPO A91
ЦветаСиний, черный
Экран6.4" AMOLED-дисплей
2400×1080 FHD+
Фронтальная камера16 Мп + ИИ для селфи
Основная камера48 Мп основной сенсор 1/2", апертура f/1.8
8 Мп, ультраширокоугольный модуль
2 Мп сенсор глубины
2 Мп макросъемка
Батарея4025 мА·ч; быстрая зарядка VOOC 3
Память8 Гб оперативная
128 Гб основная + 256 Гб
ЗвукДвойные динамики
ПроцессорMediaTek Helio P70
БезопасностьПодэкранный сканер отпечатка
Слот для SIMТройной, 2 nano SIM + 1 MicroSD
Разъемы3.5 мм; Type-C USB 2
Поддержка сетей2G + 3G + 4G\LTE
NFCЕсть
Операционная системаAndroid 9.0, ColorOS 6.1
Размеры160.2 мм x 73.3 мм x 7.9 мм
Вес172 г
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