Oppo привезла в Россию смартфон среднего класса с четверной камерой и быстрой зарядкой

Модель называется Oppo A91. Она оснащена большим 6,4-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ (2400 x 1800 пикселей). У смартфона есть четырёхмодульная камера. Основной датчик изображения в ней 48-Мп с технологией объединения пикселей 4 в 1. В качестве вспомогательных модулей выступают широкоугольный на 8 Мп, сенсор глубины на 2 Мп и портретный объектив на 2 Мп. Селфи-камера у Oppo A91 16-мегапиксельная и работает с алгоритмами искусственного интеллекта.