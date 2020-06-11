Oppo привезла в Россию смартфон среднего класса с четверной камерой и быстрой зарядкой
Модель называется Oppo A91. Она оснащена большим 6,4-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FullHD+ (2400 x 1800 пикселей). У смартфона есть четырёхмодульная камера. Основной датчик изображения в ней 48-Мп с технологией объединения пикселей 4 в 1. В качестве вспомогательных модулей выступают широкоугольный на 8 Мп, сенсор глубины на 2 Мп и портретный объектив на 2 Мп. Селфи-камера у Oppo A91 16-мегапиксельная и работает с алгоритмами искусственного интеллекта.
Смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 4025 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки VOOC 3.0, которая позволяет зарядить батарею до 50% за полчаса.
В качестве аппаратной основы у Oppo A91 выступает процессор MediaTek Helio P70, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
Смартфон будет продаваться в России в синем и чёрном цвете. Стоимость новинки составит 27 990 рублей. Аппарат уже доступен в фирменном интернет-магазине Oppo и в магазинах партнёров.
|Характеристика
|OPPO A91
|Цвета
|Синий, черный
|Экран
|6.4" AMOLED-дисплей
|2400×1080 FHD+
|Фронтальная камера
|16 Мп + ИИ для селфи
|Основная камера
|48 Мп основной сенсор 1/2", апертура f/1.8
|8 Мп, ультраширокоугольный модуль
|2 Мп сенсор глубины
|2 Мп макросъемка
|Батарея
|4025 мА·ч; быстрая зарядка VOOC 3
|Память
|8 Гб оперативная
|128 Гб основная + 256 Гб
|Звук
|Двойные динамики
|Процессор
|MediaTek Helio P70
|Безопасность
|Подэкранный сканер отпечатка
|Слот для SIM
|Тройной, 2 nano SIM + 1 MicroSD
|Разъемы
|3.5 мм; Type-C USB 2
|Поддержка сетей
|2G + 3G + 4G\LTE
|NFC
|Есть
|Операционная система
|Android 9.0, ColorOS 6.1
|Размеры
|160.2 мм x 73.3 мм x 7.9 мм
|Вес
|172 г