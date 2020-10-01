Oppo привезла в Россию тончайший 5G-смартфон

У Oppo Reno 4 Lite толщина корпуса составляет 7,48 мм. В России смартфон предлагают в двух цветах: синем и чёрном. Устройство оснащено 6,43-дюймовым экраном разрешением FullHD+ (2400 x 1080 точек).

Всего у Oppo Reno 4 Lite есть шесть камер: две фронтальные и четыре на задней панели. В основном блоке ведущий датчик 48-Мп, ему помогают ширик на 8 Мп, чёрно-белый модуль на 2 Мп и монообъектив. Во фронталке установлены основной 16-Мп датчик и сенсор глубины.

Oppo утверждает, что благодаря режиму энергосбережения в Reno 4 Lite 5% заряда хватит на 14,6 часа ожидания и на 70 минут звонков. Устройство поддерживает быструю 18-ваттную зарядку. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор MediaTek Helio P95. Есть 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Имеется модуль NFC для бесконтактной оплаты, но поддержки 5G тут нет.