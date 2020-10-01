Oppo привезла в Россию тончайший 5G-смартфон
У Oppo Reno 4 Lite толщина корпуса составляет 7,48 мм. В России смартфон предлагают в двух цветах: синем и чёрном. Устройство оснащено 6,43-дюймовым экраном разрешением FullHD+ (2400 x 1080 точек).
Всего у Oppo Reno 4 Lite есть шесть камер: две фронтальные и четыре на задней панели. В основном блоке ведущий датчик 48-Мп, ему помогают ширик на 8 Мп, чёрно-белый модуль на 2 Мп и монообъектив. Во фронталке установлены основной 16-Мп датчик и сенсор глубины.
Oppo утверждает, что благодаря режиму энергосбережения в Reno 4 Lite 5% заряда хватит на 14,6 часа ожидания и на 70 минут звонков. Устройство поддерживает быструю 18-ваттную зарядку. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор MediaTek Helio P95. Есть 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Имеется модуль NFC для бесконтактной оплаты, но поддержки 5G тут нет.
Oppo
Reno 4 Pro может похвастаться таким же корпусом. Внутри него однако находится процессор Qualcomm Snapdragon 765G и модем для работы в сетях пятого поколения. Основная камера тут тоже отличается: состоит из главного 48-Мп датчика, широкоуголки на 12 Мп, телеобъектива на 13 Мп и лазерного автофокуса. Кроме того, устройство поддерживает более мощную зарядку — 65-Вт. Если верить Oppo, может зарядиться до 100% за 36 минут.
В России Reno 4 Pro будет тоже продаваться в двух цветах: чёрном и синем. В версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти оценён в 59 990 рублей. Смартфон Reno 4 Lite стоит 24 990 рублей. Предзаказ на смартфоны можно оформить уже с сегодняшнего дня, 1 октября.
Oppo