Oppo раскрыла немного аппаратных подробностей флагманской линейки Find X8

Опубликовано 29 сентября 2024, 17:271 мин.
Oppo раскрыла немного аппаратных подробностей флагманской линейки Find X8Включая ИК-датчик и NFC
Oppo готовится представить свою следующую флагманскую линейку — серию Find X8. Предполагаемая дата запуска — 21 октября в Китае. В преддверии запуска Чжоу Ибао, глава серии Oppo Find, поделился интересными программными функциями, которые выделяются в предстоящих устройствах.
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Одной из является наличие ИК-датчика, который, по словам Ибао, представляет собой практическое решение для повседневных задач. Превращая Find X8 в “универсальный пульт”, пользователи могут избавиться от неудобств.
Еще одним дополнением является функция "умная карта" NFC. Эта инновация повышает удобство, автоматически переключаясь между различными NFC-картами доступа в зависимости от местоположения пользователя. Например, когда пользователь приближается к месту работы, Find X8 без труда переключится на карту доступа компании без необходимости вручную выбирать ее.
Ожидается, что Find X8 будет работать на чипсете Dimensity 9400 с 16 ГБ ОЗУ и операционной системой Android 15.