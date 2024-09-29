Oppo раскрыла немного аппаратных подробностей флагманской линейки Find X8

Одной из является наличие ИК-датчика, который, по словам Ибао, представляет собой практическое решение для повседневных задач. Превращая Find X8 в “универсальный пульт”, пользователи могут избавиться от неудобств.

Еще одним дополнением является функция "умная карта" NFC. Эта инновация повышает удобство, автоматически переключаясь между различными NFC-картами доступа в зависимости от местоположения пользователя. Например, когда пользователь приближается к месту работы, Find X8 без труда переключится на карту доступа компании без необходимости вручную выбирать ее.

Ожидается, что Find X8 будет работать на чипсете Dimensity 9400 с 16 ГБ ОЗУ и операционной системой Android 15.