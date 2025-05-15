Oppo раскрыла немного деталей Reno14 Pro перед завтрашним запуском

Экран Reno14 Pro сохраняет размер предшественника, но теперь он полностью плоский. Аккумулятор стал заметным улучшением: 6200 мАч против 5900 мАч у Reno13 Pro. Также известно, что смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 8450, тройную камеру с перископическим телеобъективом (50 МП, 3,5-кратный зум) и поддержку быстрой зарядки 80 Вт.