Oppo раскрыла немного деталей Reno14 Pro перед завтрашним запуском

Опубликовано 15 мая 2025, 14:081 мин.
Oppo раскрыла немного деталей Reno14 Pro перед завтрашним запускомО чем стало известно
Oppo подогревает интерес к грядущей презентации смартфонов Reno14 и Reno14 Pro, которая состоится 16 мая в Китае. Накануне события Oppo поделилась ключевыми характеристиками Pro-версии, сообщив о плоском экране диагональю 6,83 дюйма и аккумуляторе ёмкостью 6200 мАч. Об этом пишет GSMArena.
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Экран Reno14 Pro сохраняет размер предшественника, но теперь он полностью плоский. Аккумулятор стал заметным улучшением: 6200 мАч против 5900 мАч у Reno13 Pro. Также известно, что смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 8450, тройную камеру с перископическим телеобъективом (50 МП, 3,5-кратный зум) и поддержку быстрой зарядки 80 Вт.
Reno14 Pro также оснащён металлической рамкой и имеет рейтинг IP69, обеспечивающий защиту от пыли и воды даже при высоком давлении. Устройство работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15.