Oppo Reno 11 F продают в РФ за 35 тысяч: стоит ли его покупать

Oppo Reno 11 F продают в РФ за 35 тысяч: стоит ли его покупатьВот в чём особенности этого смартфона
Одно из преимуществ Oppo Reno 11 F — его внешний вид. Оснащён смартфон тонким матовым корпусом, и пользоваться устройством можно даже без чехла. Правда, и рамки и задняя панель сделаны из пластика.
Экран у Oppo Reno 11 F имеет диагональ 6,78 дюйма, матрицу OLED, частоту обновления 120 Гц, разрешение Full HD+. За свою цену этот дисплей, конечно, впечатляет.
На задней панели расположена у Reno 11 F тройная камера. Основной объектив имеет разрешение 64 МП, ультраширик — 8 МП, макро — 2 МП. Селфи-модуль имеет разрешение 32 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже. При этом действительно рабочие камеры на этом смартфоне — это фронтальная и основная.
Видео на основную камеру вы можете записывать в 4К 30 к/с, но без стабилизации.
Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050. Протестированный образец имеет конфигурацию 8/256 ГБ. Есть возможность расширить память при помощи флешки. Результаты тестирования чипа — выше на изображениях.
Ёмкость аккумулятора у Oppo Reno 11 F — 5000 мА*ч. При этом смартфон поддерживает зарядку на 67 Вт. В целом хватит вам его на целый день. До 100% заряжается устройство за 57 минут.
Выводы
Oppo Reno 11 F — хороший смартфон среднего класса. Конечно, он довольно слаб в играх, но имеет множество различных функций. Также на рынке у него довольно много конкурентов, которые предлагают за ту же цену ещё больше возможностей. Однако если вы являетесь поклонником компании Oppo, то Reno 11 F станет неплохим выбором.