Oppo Reno 11 F продают в РФ за 35 тысяч: стоит ли его покупать

Одно из преимуществ Oppo Reno 11 F — его внешний вид. Оснащён смартфон тонким матовым корпусом, и пользоваться устройством можно даже без чехла. Правда, и рамки и задняя панель сделаны из пластика.

Экран у Oppo Reno 11 F имеет диагональ 6,78 дюйма, матрицу OLED, частоту обновления 120 Гц, разрешение Full HD+. За свою цену этот дисплей, конечно, впечатляет.

На задней панели расположена у Reno 11 F тройная камера. Основной объектив имеет разрешение 64 МП, ультраширик — 8 МП, макро — 2 МП. Селфи-модуль имеет разрешение 32 МП. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже. При этом действительно рабочие камеры на этом смартфоне — это фронтальная и основная.

Видео на основную камеру вы можете записывать в 4К 30 к/с, но без стабилизации.