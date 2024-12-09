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Опубликовано 09 декабря 2024, 11:15
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Oppo Reno 13 Pro сравнили с “младшим братом” - Reno 12 Pro: стоит ли обновляться

Что нового и лучшего
Oppo Reno 13 Pro стал лучше по сравнению с моделью Reno 12 Pro благодаря улучшению дизайна, дисплея, производительности и камеры. Вот краткое сравнение, которое поможет вам определиться с выбором.
Oppo Reno 13 Pro сравнили с “младшим братом” - Reno 12 Pro: стоит ли обновляться

© Oppo

Reno 13 Pro имеет более прочную алюминиевую раму и защиту от воды по стандартам IP68/IP69, в то время как Reno 12 Pro имеет класс защиты IP65 и пластиковую конструкцию. Его 6,83-дюймовый AMOLED-экран имеет более четкое разрешение 1272 x 2800, обеспечивая лучшее изображение, чем 6,7-дюймовый 1080p-дисплей Reno 12 Pro. Оба поддерживают плавную частоту обновления 120 Гц, но Reno 12 Pro, что удивительно, выигрывает по прочности благодаря стеклу Gorilla Glass Victus 2.

Oppo Reno 13 Pro сравнили с “младшим братом” - Reno 12 Pro: стоит ли обновляться

© Oppo

В Reno 13 Pro используется чип Dimensity 8350, обеспечивающий более высокую производительность. Он также оснащен более емким аккумулятором на 5800 мАч, беспроводной зарядкой и накопителем объемом до 1 ТБ.

Камера Reno 13 Pro оснащена 3,5-кратным оптическим зумом, лучше работает в условиях низкой освещенности и позволяет снимать видео в формате 4K с фронтальной камеры, что делает ее более универсальной по сравнению с Reno 12 Pro с 2-кратным зумом.

Oppo Reno 13 Pro стоит около $465, а Reno 12 Pro - $496. Есть различия в цене в зависимости от регионов, но она всё равно не будет очень большой. Поэтому можно рассмотреть Oppo Reno 13 Pro на замену Reno 12 Pro.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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