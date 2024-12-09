Oppo Reno 13 Pro сравнили с “младшим братом” - Reno 12 Pro: стоит ли обновляться

Oppo Reno 13 Pro сравнили с “младшим братом” - Reno 12 Pro: стоит ли обновлятьсяЧто нового и лучшего
© Oppo
Reno 13 Pro имеет более прочную алюминиевую раму и защиту от воды по стандартам IP68/IP69, в то время как Reno 12 Pro имеет класс защиты IP65 и пластиковую конструкцию. Его 6,83-дюймовый AMOLED-экран имеет более четкое разрешение 1272 x 2800, обеспечивая лучшее изображение, чем 6,7-дюймовый 1080p-дисплей Reno 12 Pro. Оба поддерживают плавную частоту обновления 120 Гц, но Reno 12 Pro, что удивительно, выигрывает по прочности благодаря стеклу Gorilla Glass Victus 2.
В Reno 13 Pro используется чип Dimensity 8350, обеспечивающий более высокую производительность. Он также оснащен более емким аккумулятором на 5800 мАч, беспроводной зарядкой и накопителем объемом до 1 ТБ.
Камера Reno 13 Pro оснащена 3,5-кратным оптическим зумом, лучше работает в условиях низкой освещенности и позволяет снимать видео в формате 4K с фронтальной камеры, что делает ее более универсальной по сравнению с Reno 12 Pro с 2-кратным зумом.
Oppo Reno 13 Pro стоит около $465, а Reno 12 Pro - $496. Есть различия в цене в зависимости от регионов, но она всё равно не будет очень большой. Поэтому можно рассмотреть Oppo Reno 13 Pro на замену Reno 12 Pro.