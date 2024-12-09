Oppo Reno 13 Pro сравнили с “младшим братом” - Reno 12 Pro: стоит ли обновляться

В Reno 13 Pro используется чип Dimensity 8350, обеспечивающий более высокую производительность. Он также оснащен более емким аккумулятором на 5800 мАч, беспроводной зарядкой и накопителем объемом до 1 ТБ.

Камера Reno 13 Pro оснащена 3,5-кратным оптическим зумом, лучше работает в условиях низкой освещенности и позволяет снимать видео в формате 4K с фронтальной камеры, что делает ее более универсальной по сравнению с Reno 12 Pro с 2-кратным зумом.

Oppo Reno 13 Pro стоит около $465, а Reno 12 Pro - $496. Есть различия в цене в зависимости от регионов, но она всё равно не будет очень большой. Поэтому можно рассмотреть Oppo Reno 13 Pro на замену Reno 12 Pro.