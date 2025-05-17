Oppo Reno 14 Pro 5G дебютировал с мощным процессором и перископной камерой

Reno 14 Pro оснащён 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Камера — одна из главных фишек: тройной модуль с основным сенсором 50 Мп, сверхширокоугольным 50 Мп и перископическим телеобъективом 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера на 50 Мп — для селфи. Смартфон также получил рейтинг IP69, означающий полную защиту от пыли и воды.

Цена Reno 14 Pro начинается от 3499 юаней (около 41 500 рублей) за версию 12 ГБ + 256 ГБ, а топовая модель с 16 ГБ + 1 ТБ стоит 4499 юаней (около 53 400 рублей).