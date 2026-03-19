Oppo сравнила свой складной Find N6 с Samsung Galaxy Z Fold 7. Не в пользу конкурента

В Oppo заявили, что им удалось добиться такого результата благодаря новой конструкции шарнира и специальной технологии Zero-Feel Crease. Инженеры компании используют особые слои стекла, чтобы минимизировать появление залома на экране со временем.

Oppo Find N6 в общем получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и основную камеру на 200 мегапикселей. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю проводную (80 Вт) и беспроводную (50 Вт) зарядку.