Oppo сворачивает бизнес в Европе из-за сложных рыночных условий

Ожидается, что план по сворачиванию бизнеса будет реализован в середине 2023 года. Этот шаг происходит на фоне жёстких рыночных условий в Европе, где высокие издержки продаж и снижение покупательной способности потребителей затрудняют деятельность компаний.

Снижение продаж смартфонов в Европе было вызвано рядом факторов, в том числе продолжающимся российско-украинским конфликтом и инфляцией.

Несмотря на эти проблемы, Oppo по-прежнему в широком смысле привержена европейскому рынку и планирует в будущем эффективно инвестировать в ключевые рынки. Недавно компания запустила глобальную версию своего Oppo Find N2 Flip в Лондоне, и продемонстрировала несколько продуктов и технологий на MWC в Барселоне.