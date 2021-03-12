Oppo в подробностях показала смартфон с раздвижным экраном в России

Oppo также настроила прошивку ColorOS, чтобы она подстраивалась под экран с изменяющимся размером. Компания рассказала, что при разработке смартфона подала заявки на 122 патента, 12 из которых касались раздвижного механизма.

Когда концептуальное устройство появится на рынке, и по какой цене, неизвестно.