Oppo в подробностях показала смартфон с раздвижным экраном в России
OLED дисплей устройства может увеличиваться с 6,7 дюйма до 7,4 дюйма. Компания обещает, что аппарат способен выдержать до 100 тысяч таких циклов изменения размера дисплея. Это до 5,5 лет ежедневного использования. Управлять размером экрана можно с помощью специальной боковой кнопки.
На задней панели у смартфона есть основная камера, её дополняют два ToF датчика. Их можно будет использовать и для функций дополненной и виртуальной реальности в будущем. Внутри устройства есть два мотора, которые приводят в движение механизм для растягивания дисплея.
Oppo также настроила прошивку ColorOS, чтобы она подстраивалась под экран с изменяющимся размером. Компания рассказала, что при разработке смартфона подала заявки на 122 патента, 12 из которых касались раздвижного механизма.
Когда концептуальное устройство появится на рынке, и по какой цене, неизвестно.