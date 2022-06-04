Oppo в третий раз выпустила один и тот же смартфон под новым именем

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Oppo в третий раз выпустила один и тот же смартфон под новым именемЭто уже не смешно
Кажется, Oppo решила полностью запутать покупателей и СМИ. На днях в Испании вышел смартфон Oppo Reno8 Lite 5G. Это оказался переименованный Oppo Reno7 Lite 5G, который, в свою очередь, идентичен Oppo F21 Pro 5G для Индии.
Европейский Reno8 Lite 5G оснащён 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой 60 Гц и отверстием для 16-мегапиксельной селфи-камеры в верхнем левом углу. В основной системе камер есть датчики на 64 Мп и два на 2 Мп. В качестве аппаратной основы Reno8 Lite 5G выступает чипсет Snapdragon 695. Имеется батарея ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
В Испании смартфон оценили в 429 евро.