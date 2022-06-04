Сегодня в 15:23

Oppo в третий раз выпустила один и тот же смартфон под новым именем

Это уже не смешно

Кажется, Oppo решила полностью запутать покупателей и СМИ. На днях в Испании вышел смартфон Oppo Reno8 Lite 5G. Это оказался переименованный Oppo Reno7 Lite 5G, который, в свою очередь, идентичен Oppo F21 Pro 5G для Индии.