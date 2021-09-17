Oppo впервые показала новую прошивку для смартфонов после слияния с OnePlus

ColorOS 12 не сильно отличается от версии 11, но в ней используется больше контрастных цвета и белого пространства. Интерфейс выглядит менее загромождённым. Иконки были немного переработаны. Oppo заявляет, что улучшила более 300 анимаций в пользовательском интерфейсе, а также использует движок для уменьшения задержек.

Поскольку ColorOS 12 основана на Android 12, она переняла все функции защиты системы. Например, при активации камеры или микрофона в строке состояния появляется уведомление об этом. Что касается новых функций, Oppo добавляет возможность управлять своими телефонами через ноутбук с Windows 10 или 11, а также анимированные аватары Omoji.

ColorOS 12 сначала появится в новой версии Find X3 Pro, а затем начнёт распространяться на смартфоны по всему миру.