Oppo выпустила «бронированный» смартфон A3 Pro за $ 230

В плане дизайна Oppo A3 Pro имеет отголоски Samsung, но с прямоугольным модулем камеры и доступен в цветовых вариантах Starry Black и Moonlight Purple.

Технические характеристики включают 6,67-дюймовую ЖК-панель с частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300, поддерживает связь 5G и оснащено аккумулятором на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт.

Oppo A3 Pro оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком, но не имеет сверхширокоугольного сенсора. Он работает под управлением ColorOS 14 на базе Android 14 и включает в себя боковой датчик отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем.

Смартфон имеет множество сертификатов: SGS на устойчивость к падениям и сертификаты SGS Military Standard, двойное закаленное стекло для защиты дисплея, а коробки есть даже чехол. Телефон имеет класс защиты IP54 от воды и пыли.

Стоит он 17 999 рупий (около $ 215) за вариант 8/128 ГБ и 19 999 рупий (около $ 240) за вариант 8/256 ГБ.