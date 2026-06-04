Oppo выпустит доступный смартфон с батареей на 10 000 мА·ч

Пока что у модели нет названия. Из других характеристик: большой плоский экран LTPS OLED с разрешением 1,5K. Корпус будет пластиковым.

Какой именно процессор установят — неизвестно. Говорят только, что чип сделан по технологии 4 нм и относится к среднему уровню.

В соцсетях предполагают, что это может быть Snapdragon 7s Gen 4, Snapdragon 6 серии или MediaTek Dimensity 7500/7400.

Ориентировочная цена — около 2000 юаней, что примерно равняется 295 долларам. Выход устройства ожидается в ближайшие месяцы.