Oppo выпустит Reno 14 и 14 Pro через неделю: что известно о середняке

Reno 14 оснащён 6,59-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Pro-версия получила больший 6,83-дюймовый экран с аналогичными характеристиками. Оба устройства работают на чипе MediaTek Dimensity 8400.

Камеры: базовая модель имеет тройную систему (50 МП основная с OIS, 8 МП ультраширокая, 50 МП телескопическая), а Pro добавляет перископический объектив для 3.5x оптического зума. Аккумуляторы ёмкостью 6000 мАч поддерживают быструю зарядку 80 Вт, а также беспроводную и обратную беспроводную зарядку. Смартфоны защищены по стандартам IP66, IP68 и IP69, что гарантирует устойчивость к воде и пыли. Новый элемент дизайна — кнопка Magic Cube, настраиваемая для быстрого доступа к функциям, например, камере.

Цена Reno 14 стартует от 3299 юаней (~$ 450), Pro-версия будет закономерно дороже.