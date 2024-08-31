Oppo выпустит смартфон с такой же кнопкой для камеры, как у будущего iPhone 16

Oppo Find X8 должен получить кнопку, предполагающую три режима нажатия. Как сообщает портал GSMArena, лёгкое нажатие (прикосновение) кнопки активирует фокусировку камеры, сильное — спустит затвор и сделает снимок, а если зажать кнопку чуть дольше, включится видеокамера.

В приложении камеры смахиванием можно будет приближать или отдалять картинку, в галерее можно будет изменять масштаб фотографий.

По инсайдерской информации, Oppo Find X8 получит 6,7" дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Основан гаджет на чипе MediaTek Dimensity 9400, будет оснащён тройной 50 Мп камерой.

Когда эта модель выйдет на рынок, пока неизвестно. По слухам, вендор должен представить эту серию в конце 2024 или в начале 2025 года.