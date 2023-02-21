Oppo выпустит собственный процессор для смартфонов в 2024 году

11:52, 21 февраля 2023
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Oppo выпустит собственный процессор для смартфонов в 2024 годуРади конкурентного преимущества
У Oppo уже есть собственные нейронный процессор NPU MariSilicon X и Bluetooth аудио чип MariSilicon Y, но до сих пор не хватает настоящей системы на кристалле (SoC). Похоже, скоро компания исправит это недоразумение.
Фото: Unsplash
По словам одного из руководителей Mediatek, выступавшего на форуме иностранных инвесторов в Тайване, Oppo хочет обладать настоящим чипсетом, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество. Инсайдер сообщил, что производитель выпустит свой процессор уже в 2024 году.
Отмечается, что процесс проектирования интегральных схем уже завершён.