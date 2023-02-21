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11:52, 21 февраля 2023
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Oppo выпустит собственный процессор для смартфонов в 2024 году

Ради конкурентного преимущества

У Oppo уже есть собственные нейронный процессор NPU MariSilicon X и Bluetooth аудио чип MariSilicon Y, но до сих пор не хватает настоящей системы на кристалле (SoC). Похоже, скоро компания исправит это недоразумение.

Oppo выпустит собственный процессор для смартфонов в 2024 году

Фото: Unsplash

По словам одного из руководителей Mediatek, выступавшего на форуме иностранных инвесторов в Тайване, Oppo хочет обладать настоящим чипсетом, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество. Инсайдер сообщил, что производитель выпустит свой процессор уже в 2024 году.

Отмечается, что процесс проектирования интегральных схем уже завершён.

Источник:GSMArena
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#SoC
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