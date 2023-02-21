Oppo выпустит собственный процессор для смартфонов в 2024 году

Ради конкурентного преимущества

У Oppo уже есть собственные нейронный процессор NPU MariSilicon X и Bluetooth аудио чип MariSilicon Y, но до сих пор не хватает настоящей системы на кристалле (SoC). Похоже, скоро компания исправит это недоразумение.