Oppo запатентовала складной экран с имитацией клавиш пианино для смартфона

Как видно на эскизе, сенсорный компонент расположен на одной стороне конструкции. Когда вы нажимаете на кнопку, сенсорные компоненты дают физический эффект осязания как при нажатии клавиши пианино. Это сделает использование электронных устройств ещё более комфортным.

На данный момент неясно, как Oppo планирует использовать новую технологию. Вероятно, она всё ещё находится на стадии разработки. Может потребоваться некоторое времени до того как мы увидим устройство с такой технологией.