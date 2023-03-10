Оправдание для высокой цены? Samsung заменила пластик на стекло в крышке среднебюджетных смартфонов

14:21, 10 марта 2023
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Оправдание для высокой цены? Samsung заменила пластик на стекло в крышке среднебюджетных смартфоновБудут и другие изменения
Ранее сообщалось, что новый Samsung Galaxy A54 будет дороже предшественника. Теперь, похоже, стало понятно, почему.
Фото: GSMArena
По слухам, эта модель должна выйти 15 марта. Компания уже опубликовала на своём веб-сайте рекламный баннер, показывающий Galaxy A54 5G в двух цветах с тремя камерами сзади. На баннере также говорится, что смартфон будет оснащён «камерой профессионального уровня». Есть информация, что устройство получит оптическую стабилизацию изображения (OIS), а также Nightography.
Samsung
Кроме того, судя по всему, Samsung Galaxy A54 5G получит стеклянную заднюю панель, а не пластиковую.