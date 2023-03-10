Оправдание для высокой цены? Samsung заменила пластик на стекло в крышке среднебюджетных смартфонов

По слухам, эта модель должна выйти 15 марта. Компания уже опубликовала на своём веб-сайте рекламный баннер, показывающий Galaxy A54 5G в двух цветах с тремя камерами сзади. На баннере также говорится, что смартфон будет оснащён «камерой профессионального уровня». Есть информация, что устройство получит оптическую стабилизацию изображения (OIS), а также Nightography.