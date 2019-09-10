Определена причина, по которой людям придётся менять свои смартфоны в скором времени

В прогнозе аналитиков сказано, что рынок уже показывает признаки восстановления. В 2020 году они ожидают, что он начнёт расти. По итогам за 2019 год рынок сократится на 2,2%. А вот в 2020 продажи уже вырастут на 1,6%.

Падение поставок в 2019 году будет обусловлено торговыми войнами и экономической неопределённостью. Зато главным фактором роста рынка в 2020 аналитики назвали внедрение сетей пятого поколения. Ведь большинство смартфонов, которые сейчас есть на руках у потребителей, технологию 5G не поддерживают.

В IDC считают, что в следующем году доля 5G-смартфонов в общем объёме продаж составит 8,9%, или 123,5 миллиона в натуральном выражении. К 2023 году этот показатель будет равен уже 28,1%.

На фото: 5G-смартфон Vivo iQOO Pro 5G