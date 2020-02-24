Определено, как высокая частота обновления экрана влияет на автономность Samsung Galaxy S20 Ultra

Напомним, режим 120 Гц доступен только при разрешении Full HD, WQHD+ же можно включить только с более низкой частотой обновления экрана. Кажется логичным, что режим 120 Гц потребляет больше энергии, но насколько больше?

Эксперты ресурса PhoneArena провели соответствующие тесты. Они использовали смартфон в режиме интернет-сёрфинга. С 60 Гц он продержался 12 часов и 23 минуты, а со 120 Гц — 10 часов и 2 минуты.