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Определено, как высокая частота обновления экрана влияет на автономность Samsung Galaxy S20 Ultra
Конечно, режим 120 Гц потребляет больше энергии, чем 60 Гц
Недавно выпущенные флагманы Samsung поддерживают частоту обновления экрана в 120 Гц, хоть и с некоторыми ограничениями. Между тем, пользователи могут выбирать и более низкое значение, то есть 60 Гц. Было неясно, как различные настройки аппарата отражаются на батарее. Теперь же эксперты определили, как высокая частота обновления экрана влияет на автономность Samsung Galaxy S20 Ultra.
Напомним, режим 120 Гц доступен только при разрешении Full HD, WQHD+ же можно включить только с более низкой частотой обновления экрана. Кажется логичным, что режим 120 Гц потребляет больше энергии, но насколько больше?
Эксперты ресурса PhoneArena провели соответствующие тесты. Они использовали смартфон в режиме интернет-сёрфинга. С 60 Гц он продержался 12 часов и 23 минуты, а со 120 Гц — 10 часов и 2 минуты.