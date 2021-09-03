Определено лучшее время для продажи старого iPhone

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Сегодня в 14:43
Определено лучшее время для продажи старого iPhoneС этим лучше не затягивать
Сервис Decluttr, который занимается продажей подержанных телефонов, рассказал, как меняется стоимость б/у айфонов.
Аналитики сервиса пришли к выводу, что лучше всего продавать старый iPhone в первые недели после выхода новых моделей. Специалисты увидели, что смартфоны Apple теряют в цене в среднем 20% в течение трёх месяцев после анонса новых iPhone. Поэтому iPhone 12 следует продавать как можно быстрее после презентации iPhone 13.
По статистике, 46% владельцев айфонов затягивают и продают свои устройства только через 10 недель. За это время стоимость iPhone снижается.
Напомним, по слухам Apple презентует iPhone 13 уже 14 сентября. Вместе со смартфонами покажут новые умные часы.