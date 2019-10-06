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Определено, люди какого пола чаще берут кредиты на смартфоны в России
И какого возраста
Россиянки чаще берут кредит на приобретение смартфона, чем мужская часть населения. По статистике банка «Русский стандарт», 51% всех оформленных заявок на приобретение телефона принадлежит женщинам.
Исследование банка «Русский стандарт» было проведено в течение года, с августа 2018 по конец августа 2019.
Оказывается, чаще всего берут в кредит смартфоны молодые люди до 35 лет (36% кредитных заявок), им уступают граждане 36-45 лет (26%). Наименее заинтересованы в подобных покупках люди старше 55 лет.
По словам экспертов, наибольшее количество кредитов приходится на второе полугодие. Скорее всего, это связано с тем, что новые модели выходят осенью, и ждать их начинают ещё в августе. По словам банковских работников, благодаря выгодным акциям и скидкам, самый пик активности приходится на декабрь, на втором месте стоит август, а на третьем — ноябрь.
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