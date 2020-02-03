Телефоны
Сегодня 14:43
Определено преимущество новых флагманов Samsung перед последними iPhone
Дело в камере
Главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) поведал ещё об одной любопытной особенности новых флагманов Samsung Galaxy S20, которая даёт им преимущество перед последними iPhone.
Недавно Filmic выпустила бесплатное приложение DoubleTake, которое позволяет снимать на две камеры смартфона одновременно. Опция доступна на последних моделях iPhone, начиная с XR.
По словам Вайнбаха, смартфоны Samsung Galaxy S20 получат подобную опцию. Они смогут одновременно записывать видеоролики и делать фотографии на три камеры: на основную и на те, что оснащены широкоугольным и телеобъективами. То есть возможности камеры аппаратов Samsung будут шире, чем у iPhone.
Напомним, новую флагманскую линейку смартфонов Samsung должны официально представить 11 февраля.