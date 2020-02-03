Определено преимущество новых флагманов Samsung перед последними iPhone

Недавно Filmic выпустила бесплатное приложение DoubleTake, которое позволяет снимать на две камеры смартфона одновременно. Опция доступна на последних моделях iPhone, начиная с XR.

По словам Вайнбаха, смартфоны Samsung Galaxy S20 получат подобную опцию. Они смогут одновременно записывать видеоролики и делать фотографии на три камеры: на основную и на те, что оснащены широкоугольным и телеобъективами. То есть возможности камеры аппаратов Samsung будут шире, чем у iPhone.

Напомним, новую флагманскую линейку смартфонов Samsung должны официально представить 11 февраля.