Определены самые любимые цвета смартфонов у россиян

Об исследовании пишет издание «Известия». В МТС отметили, что за восемь месяцев 2020 года продажи смартфонов золотого цвета снизились в семь раз, если сравнивать с периодом годом ранее. Сейчас доля таких устройств в объёме продаж составляет менее 3%. Ранее модели золотого цвета занимали второе место.

Теперь у россиян приобретают популярность смартфоны красного цвета. Объёмы продажи таких устройств выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики считают, что это происходит из-за роста популярности среднебюджетных моделей от Samsung, Honor и Xiaomi, которые стали выходить в красных оттенках.

В целом, по популярности всё ещё побеждают модели чёрного и серого цветов. Также каждый третий покупатель в России приобретает синие смартфоны.