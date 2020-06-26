Определены самые популярные смартфоны в России

Первое место среди поставщиков смартфонов на российском рынке занял бренд Honor с долей 26,1%. Второе место получила Samsung (21,1%), которая в апреле занимала третью строчку. Южнокорейская компания оттеснила Xiaomi, и теперь китайцы расположились на третьем месте с результатом 18,7%.

Что касается Samsung, то, по данным ретейлеров, самыми популярными смартфонами производителя стали Samsung Galaxy A10, Galaxy A51 и Galaxy A30S. Аналитики считают, что успеху южнокорейского производителя способствовали запуск новых моделей Galaxy A31 и A41, хорошие продажи А50 и А51 и снижение цен на флагманы S10 и S20.