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Определены самые популярные у россиян размеры экранов телефонов

Рынок заполонили большие дисплеи
Аналитики выяснили, что в январе-ноябре 2019 года 57,7% проданных в России смартфонов имели диагональ экрана 5,7 дюйма. При этом ещё в 2018 году доля рынка у таких аппаратов составляла лишь 17%.

Об этом пишут «Известия». С приведёнными выше данными согласны представители различных торговых сетей, в том числе МТС и «Связного». В «М. Видео – Эльдорадо» считают, что увеличение экранов обусловлено тем, что смартфоны становятся для людей основным способ просматривать различный контент.

Кроме того, на высокий интерес к аппаратам с большими дисплеями повлияла растущая популярность цифровых сервисов и развлечений. Одно исследование показало, что владельцы устройств с экранами от 6 дюймов потребляют на 40% больше интернет-трафика, чем пользователи смартфонов с экранами менее 5,5 дюйма.

Эксперты также отметили, что дальнейшее увеличение размеров дисплеев в телефонах вряд ли будет происходить: величина экранов достигла границ значений, в рамках которых пользователю комфортно держать смартфон в руке.