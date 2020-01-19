Определены самые популярные у россиян размеры экранов телефонов

Об этом пишут «Известия». С приведёнными выше данными согласны представители различных торговых сетей, в том числе МТС и «Связного». В «М. Видео – Эльдорадо» считают, что увеличение экранов обусловлено тем, что смартфоны становятся для людей основным способ просматривать различный контент.

Кроме того, на высокий интерес к аппаратам с большими дисплеями повлияла растущая популярность цифровых сервисов и развлечений. Одно исследование показало, что владельцы устройств с экранами от 6 дюймов потребляют на 40% больше интернет-трафика, чем пользователи смартфонов с экранами менее 5,5 дюйма.

Эксперты также отметили, что дальнейшее увеличение размеров дисплеев в телефонах вряд ли будет происходить: величина экранов достигла границ значений, в рамках которых пользователю комфортно держать смартфон в руке.