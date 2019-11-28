Определены смартфоны с лучшими основными камерами

Лучшими по всем параметрами эксперты признали камеры двух смартфонов — Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Второй известен своим 108-мегапиксельным датчиком. Специалисты DxOMark указали, что различия между фотовозможностями устройств незначительны во всех категориях съёмки.

Лучшим аппаратом для видеосъёмки эксперты назвали Apple iPhone 11 Pro Max.

В плане зума отличился снова Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, о 50-кратном увеличении которого мы неоднократно слышали. Лучшим среди ультраширокоугольных камер оказался Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Победителем в ночной съёмке признали Huawei Mate 30 Pro.

Общий же рейтинг смартфонов выглядит так: