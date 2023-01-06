Определён худший флагманский смартфон по времени автономной работы

Китайский блогер Xiaobai Tech Reviews собрал данные о времени автономной работы всех известных смартфонов, выпущенных за последние пять месяцев. Так, выяснилось, что OnePlus 11 может быть включённым всего пять часов 33 минуты, что является худшим показателем среди всех флагманских устройств на Snapdragon 8 Gen 2.

Несмотря на довольно большую батарею ёмкостью 5000 мАч, OnePlus 11 проработал меньше, чем Redmi K60 Pro с аналогичным аккумулятором, Xiaomi 13 Pro с ёмкостью 4820 мАч и Vivo X90 Pro+ с 4700 мАч.

Обзорщик отметил, что основной причиной довольно посредственного времени автономной работы OnePlus 11, видимо, является то, что устройство не оптимизировано должным образом для потоковой передачи музыки и просмотра социальных сетей.

Лучшим же стал Nubia Red Magic 8 Pro с результатом восемь часов 17 минут.