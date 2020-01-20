Определён прирост размеров экрана в смартфонах за последние пять лет

С 2015 года средняя диагональ телефонов увеличилась с 4,6 дюйма до 5,4 дюйма. Кроме того, большинство новинок 2019 года были оснащены экранами от 6 дюймов. Эксперты считают, что росту размеров способствует тот факт, что повседневные действия всё больше перемещаются в смартфоны: и просмотр контента, и оплата товаров, и чтение.

Как сказано в пресс-релизе компании, в 2019 году на рынке почти не осталось смартфонов с экраном менее 4 дюймов (примерно 1%).

Что касается компьютеров, то предпочтения потребителей за пять лет почти не изменились. Средний размер экрана ноутбука держится на уровне 15,6-15,8 дюйма. Средний размер мониторов и моноблоков в 2019 году составил около 22,5 дюймов. Это на 5% больше, чем пять лет назад. Средняя диагональ телевизора в 2019 году оказалась равна 40 дюймам.