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Определён процессор, который невозможно взломать

Не смогли более 500 хакеров
Несколько лет назад исследователи из Мичиганского университета анонсировали невзламываемый компьютерный процессор Morpheus. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США решило проверить процессор: собрало более 500 лучших экспертов по кибербезопасности, и они попытались взломать Morpheus. Однако им это не удалось.

Morpheus был разработан так, чтобы перестраивать ключевые сегменты своего кода и данные десятки раз в секунду, превращая любую уязвимость в «пустышку» для хакеров.

Взлом Morpheus был частью программы Finding Exploits to Thwart Tampering (FETT), организованной DARPA, Министерством обороны США и платформой Synack. Участники также должны были взломать аналогичные решения, разработанные Массачусетским технологическим институтом, Кембриджским университетом, Lockheed Martin и некоммерческим техническим институтом SRI International.

В испытаниях выстоял только Morpheus. Один из экспертов признал, что сегодняшний подход к устранению ошибок безопасности по одной — проигрышная игра. С Morpheus, даже если хакер обнаруживает баг, информация, необходимая для его использования, исчезает в течение миллисекунд.