Определён процессор, который невозможно взломать

Morpheus был разработан так, чтобы перестраивать ключевые сегменты своего кода и данные десятки раз в секунду, превращая любую уязвимость в «пустышку» для хакеров.

Взлом Morpheus был частью программы Finding Exploits to Thwart Tampering (FETT), организованной DARPA, Министерством обороны США и платформой Synack. Участники также должны были взломать аналогичные решения, разработанные Массачусетским технологическим институтом, Кембриджским университетом, Lockheed Martin и некоммерческим техническим институтом SRI International.

В испытаниях выстоял только Morpheus. Один из экспертов признал, что сегодняшний подход к устранению ошибок безопасности по одной — проигрышная игра. С Morpheus, даже если хакер обнаруживает баг, информация, необходимая для его использования, исчезает в течение миллисекунд.