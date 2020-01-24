Определён самый дешёвый смартфон с 5G

Авторы материала просмотрели телефоны, представленные на рынке, и сравнили их цены. В итоге звание самого доступного 5G-смартфона было отдано Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Стоит он менее $289 (примерно 17 874 рубля) за 64 ГБ или $309 (19 111 рублей) за 128 ГБ. По крайней мере в официальном магазине Xiaomi на AliExpress. При этом смартфон оснащён 6,39-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 855. Основная камера у него двойная с датчиками на 12 Мп, фронтальная — тоже (24 Мп + 2 Мп). Ёмкость аккумулятора устройства составляет 3800 мАч.