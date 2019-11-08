Определён самый красивый китайский смартфон

Как сообщает компания Meizu, победителем объявили модель Meizu 16s Pro. Стоит отметить, что лидерство она получила среди аппаратов китайских производителей, ведь CMC в названии премии расшифровывается как China Mobile Competition. Однако учитывая, что значительная часть смартфонов по всему миру родом из Китая, достижение для Meizu весьма значимое.

Напомним, Meizu 16s Pro компания выпустила в августе. Он получил 6,2-дюймовый экран без вырезов и с тонкими рамками. Камера у аппарата тройная — на 48, 20 и 16 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 855 Plus. Минимальная стоимость модели составляет $376.