Определён самый мощный смартфон на Android

Речь идёт о не вышедшем ещё устройстве — iQOO 3 5G. Его уже давно ожидают под званием «самый мощный флагман начала 2020 года». Представить его должны 25 февраля.

Подогревая интерес к этому событию, СМИ публикуют результаты тестов производительности аппарата. В AnTuTu он набрал 597 583 балла, что назвали самым высоким показателем, который смартфоны когда-либо демонстрировали в бенчмарке.

Ранее iQOO подтвердила некоторые характеристики новой модели, включая процессор — топовый Snapdragon 865, квадрокамеру с 48-Мп датчиком и память UFS 3.1. Кроме того, известно, что смартфон получит оперативную память LPDDR5 и Wi-Fi 6.