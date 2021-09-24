Определён смартфон с худшим экраном

Специалисты DxOMark дали дисплею Realme C21 итоговую оценку в 43 балла. Это поместило смартфон на последнее место в списке протестированных лабораторией. Он на 10 баллов отстаёт от предыдущего аутсайдера Lenovo Legion Phone 2 Pro.

Из плюсов экрана смартфона — хорошая сенсорная панель и отсутствие мерцаний. Минусов куда больше. Это и слишком плохая яркость на улице, и невозможность проигрывать HDR10 контент, и то, что устройство не плавное: оно медленно реагирует на сенсорные нажатия.

Кстати, именно эти смартфоны — Realme C21 — решила закупить Госдума.