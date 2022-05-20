Определён смартфон с лучшим ЖК-дисплеем

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Определён смартфон с лучшим ЖК-дисплеемЭто модель Xiaomi
Один из топ-менеджеров Xiaomi сообщил, что смартфон Redmi Note 11T Pro+ получил сертификат A+ от DisplayMate. Это первый ЖК-телефон, получивший такую высокую оценку.
Специалисты лаборатории DisplayMate дали Redmi Note 11T Pro+ высочайшую оценку по результатам тестов. Получение рейтинга A+ считается большим событием в индустрии смартфонов.
Redmi Note 11T Pro+ оснащён 6,6-дюймовой ЖК-панелью с частотой обновления 144 Гц. Соотношение сторон экрана тут составляет 20,5:9. Дисплей смартфона также поддерживает DC dimming, эта опция позволяет регулировать яркость экрана за счёт напряжения, что в свою очередь снижает уровень ШИМ.
В дополнение к этому дисплей обеспечивает защиту глаз с помощью фильтра синего света.