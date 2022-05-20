Определён смартфон с лучшим ЖК-дисплеем

Специалисты лаборатории DisplayMate дали Redmi Note 11T Pro+ высочайшую оценку по результатам тестов. Получение рейтинга A+ считается большим событием в индустрии смартфонов.

Redmi Note 11T Pro+ оснащён 6,6-дюймовой ЖК-панелью с частотой обновления 144 Гц. Соотношение сторон экрана тут составляет 20,5:9. Дисплей смартфона также поддерживает DC dimming, эта опция позволяет регулировать яркость экрана за счёт напряжения, что в свою очередь снижает уровень ШИМ.

В дополнение к этому дисплей обеспечивает защиту глаз с помощью фильтра синего света.