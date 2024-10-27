Опрос показал, что ИИ и складные смартфоны людям-то и не нужны

Лишь для 18% ИИ является основной причиной обновления устройства, в то время как лидируют более продолжительное время работы аккумулятора (61%), увеличенная память (46%) и улучшенные камеры (38%).

Складные смартфоны также не пользуются популярностью — 52% пользователей не планируют их покупать. Из-за высокой стоимости многие предпочитают продолжать пользоваться обычными смартфонами: 44% обновляют их только при необходимости, а 30% используют телефон три года и более.