Телефоны
Сегодня в 13:54
Опрос Xiaomi показал, какие экраны смартфонов предпочитают люди
AMOLED или LCD
Глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) провёл в китайской соцсети Weibo опрос. Благодаря этому удалось узнать, какие экраны смартфонов предпочитают люди — LCD (ЖК) или AMOLED.
Как оказалось, большинство предпочитают именно AMOLED-дисплеи. Такие панели создаются с использованием органических светодиодов в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из тонкоплёночных транзисторов (TFT) для управления светодиодами. Экраны AMOLED выбрали более 14 тысяч опрошенных. Лишь 6051 человек остановил свой выбор на LCD.
В прошлом году проводился подобный опрос. Тогда люди выбрали LCD, поэтому Вейбинг решил повторить голосование.
Некоторые пользователи, предпочитающие ЖК-панели, указали на недостатки OLED-панелей. Это проблема размывания на некоторых смартфонах с высокой частотой обновления и проблема ШИМ.