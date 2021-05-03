Опрос Xiaomi показал, какие экраны смартфонов предпочитают люди

Как оказалось, большинство предпочитают именно AMOLED-дисплеи. Такие панели создаются с использованием органических светодиодов в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из тонкоплёночных транзисторов (TFT) для управления светодиодами. Экраны AMOLED выбрали более 14 тысяч опрошенных. Лишь 6051 человек остановил свой выбор на LCD.

В прошлом году проводился подобный опрос. Тогда люди выбрали LCD, поэтому Вейбинг решил повторить голосование.

Некоторые пользователи, предпочитающие ЖК-панели, указали на недостатки OLED-панелей. Это проблема размывания на некоторых смартфонах с высокой частотой обновления и проблема ШИМ.