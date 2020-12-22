Опубликован график выхода новых моделей смартфонов до конца января 2021 года

В списке Playfuldroid! содержатся только те смартфоны, по которым удалось получить достоверную информацию.

Итак, совсем скоро, 24 декабря, нас ждёт запуск OPPO Reno5 Pro+. Компания OPPO уже анонсировала Reno5 и Reno5 Pro на прошлой неделе, но самая «крутая» версия ещё не была представлена.

28 декабря анонсируют долгожданную серию смартфонов Xiaomi Mi 11. Это будут первые устройства на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 888.

29 декабря стартует линейка Vivo X60. 14 января состоится не менее долгожданный анонс смартфонов Samsung Galaxy S21.

5 января ожидается презентация Redmi Note 9 Pro 5G для глобального рынка под именем Xiaomi Mi 10i 5G.