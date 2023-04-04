Опубликован мартовский «топ за свои деньги»: лучшие смартфоны в своих ценовых категориях по версии AnTuTu

14:20, 04 апреля 2023
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Опубликован мартовский «топ за свои деньги»: лучшие смартфоны в своих ценовых категориях по версии AnTuTuЕсть там и смартфоны Xiaomi
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги Android-смартфонов в разных ценовых категориях. Можно увидеть, какие устройства лучшие по соотношению цена/производительность.
Фото: Xiaomi
Данные были собраны за март 2023 года. В ценовой категории 0-1999 юаней (до 23 тысяч рублей по актуальному курсу) победителем стал Redmi Note 11T Pro.
Среди смартфонов подороже — от 23 тысяч рублей до 34,5 тысячи (2000-2999 юаней) — лидирует OnePlus Ace 2V.
В ценовом сегменте 3000-3999 юаней (от 35 до 46 тысяч рублей) своим оценками выделяется Redmi K60 Pro.
Среди смартфонов стоимостью 4000-4999 юаней (от 46 до 57 тысяч рублей) лучшим признали OPPO Find X6.
И наконец если ограничений по бюджету нет, то следует присмотреться к Red Magic 8 Pro+.