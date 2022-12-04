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15:55, 04 декабря 2022
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Опубликован ноябрьский рейтинг самых мощных iOS-устройств Apple

Первые места у планшетов

Вслед за рейтингом Android-смартфонов бенчмарк AnTuTu опубликовал список самых мощных устройств под управлением iOS.

Опубликован ноябрьский рейтинг самых мощных iOS-устройств Apple

Фото: Unsplash

Данные для рейтинга собирали с 1 ноября по 30 ноября 2022 г. Показатели, указанные в списке, являются средними, а не самыми высокими.

Первое место получил планшет iPad Pro 6 (12,9 дюйма). И оно неудивительно, ведь устройство работает под управлением фирменного нового процессора M2. Первый айфон встречается на четвёртом месте — это iPhone 14 Pro, что тоже не удивляет.

Опубликован ноябрьский рейтинг самых мощных iOS-устройств Apple

AnTuTu

Источник:AnTuTu
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