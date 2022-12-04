Опубликован ноябрьский рейтинг самых мощных iOS-устройств Apple

Данные для рейтинга собирали с 1 ноября по 30 ноября 2022 г. Показатели, указанные в списке, являются средними, а не самыми высокими.

Первое место получил планшет iPad Pro 6 (12,9 дюйма). И оно неудивительно, ведь устройство работает под управлением фирменного нового процессора M2. Первый айфон встречается на четвёртом месте — это iPhone 14 Pro, что тоже не удивляет.