Опубликован первый обзор российского смартфона МТС за 2990 рублей

В самом ролике Вильянов отметил, что это «не обзор, а, скорее, предостережение». Он также рассказал, что при покупке продавец отговаривал его покупать смартфон.

Вильянов уточнил, что в качестве аппаратной основы МТС Smart Bit выступает SoC 2015 года выпуска. Эта платформа поддерживает только 3G, что сейчас кажется весьма странным. Автор ролика отметил, что даже урезанная Android 10 Go не даёт ощутимого прироста к скорости аппарата, который, на минуточку, оснащён 1 ГБ оперативной памяти.

Вильянов сообщил, что экран смартфона очень плохо реагирует на касания, всё очень медленно открывается, а сам аппарат перегревается. С картой MicroSD, правда, стало работать немного быстрее, но всё ещё не «летало». Камера у МТС Smart Bit оказалась плохой: особенно некачественными снимки получаются в помещении.

Из хорошего Вильянов отметил съёмную батарею смартфона, два слота под SIM-карту, один из них micro, слот под карту MicroSD и радиоприёмник.