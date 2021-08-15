Опубликован подробный тест китайского флагмана OPPO за почти 100 тысяч рублей

Опубликован подробный тест китайского флагмана OPPO за почти 100 тысяч рублейАвтор YouTube-канала Mobiltelefon.ru узнал, что скрывается в этой модели
Первым делом Евгений рассказал о комплектации. Кроме самого телефона, покупатель получит много дополнительных вещей: чехол, кабель USB-C, зарядку, наушники.
По внешнему виду устройство, как отметил блогер, очень напоминает OnePlus 9 Pro. Блок с камерами напоминает тот, что у iPhone 12. И в целом Евгений признался, что больше всего интересовала его работа именно камеры флагмана, а если точнее, то микроскоп-камеры. Снимки, сделанные на неё, выглядели впечатляюще. Да и идея поставить такую камеру на смартфон - новая и оригинальная.
Что касается основных камер, то основная идея производителя заключалась в том, чтобы сделать практически одинаковыми фото на основную и на утраширокоугольную камеру. Но на самом деле, как заметил блогер, они значительно отличаются: баланс белого в том и другом случае разный.
Также здесь есть специальный режим для съёмки влогов. Но при этом переключаться между основной камерой и ультраширокоугольной в процессе записи видео нельзя. Радует и быстрая скорость зарядки (за 33 минуты до 100 процентов).
С точки зрения нагрева это не лучший вариант: во время игры смартфон достаточно сильно нагревается. При этом играть на максимальных настройках можно.
Кроме того, если вам хочется использовать эту модель в России, то придётся поменять не только язык системы, но и стандартные приложения.
По итогам обзора Евгений заключил, что OPPO Find X3 Pro Mars 2021 Utopia Planitia Edition - хороший вариант дорогого подарка. Но если необходимо купить телефон для себя, то смысла платить такую сумму за Mars-версию телефона нет.