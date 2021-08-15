Опубликован подробный тест китайского флагмана OPPO за почти 100 тысяч рублей

Также здесь есть специальный режим для съёмки влогов. Но при этом переключаться между основной камерой и ультраширокоугольной в процессе записи видео нельзя. Радует и быстрая скорость зарядки (за 33 минуты до 100 процентов).

С точки зрения нагрева это не лучший вариант: во время игры смартфон достаточно сильно нагревается. При этом играть на максимальных настройках можно.

Кроме того, если вам хочется использовать эту модель в России, то придётся поменять не только язык системы, но и стандартные приложения.

По итогам обзора Евгений заключил, что OPPO Find X3 Pro Mars 2021 Utopia Planitia Edition - хороший вариант дорогого подарка. Но если необходимо купить телефон для себя, то смысла платить такую сумму за Mars-версию телефона нет.