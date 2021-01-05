Опубликован рейтинг самых быстрых Android-смартфонов с новым лидером

Средний балл Xiaomi Mi 11 по результатам тысяч тестов — 708 425. На втором месте рейтинга стоит Huawei Mate 40 Pro+ с процессором Kirin 9000 — у него 702 819 баллов.

Если сравнивать Xiaomi Mi 11 и Huawei Mate 40 Pro+ исключительно по производительности CPU, то разрыв получится небольшой: 196 344 и 191 286 баллов соответственно. По части графики Mi 11 опережает конкурента тоже ненамного: 306 548 против 305 358 баллов. Тем не менее, этого всего хватило, чтобы смартфон Xiaomi стал лидером.

Третье место в рейтинге занимает Huawei Mate 40 Pro. Все остальные смартфоны в списке — это, в основном, модели, оснащённые Snapdragon 865.