Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Первое место отдали смартфону Red Devil 3S от бренда Nubia, который принадлежит ZTE. Он работает на процессоре Snapdragon 855 Plus, имеет 12 ГБ оперативной памяти и жидкостную систему охлаждения. Устройство получило 488 450 баллов.

На втором месте расположился Black Shark 2 Pro с 461 645 баллами, на третьем — Realme X2 Pro с 438 829 баллами.

Кроме того, в список вошли Oppo Reno Ace, Samsung Galaxy Fold, iQOO Pro 5G, OnePlus 7T Pro, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Huawei Mate Pro 5G. Все модели в рейтинге построены на одной из трёх платформ: Snapdragon 855, Snapdragon 855 Plus и Kirin 990 5G, что неудивительно.