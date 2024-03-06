Опубликован рейтинг самых лучших iPhone, которые можно купить в марте 2024 года

Опубликовано 06 марта 2024, 12:50
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Опубликован рейтинг самых лучших iPhone, которые можно купить в марте 2024 годаЕсть из чего выбрать
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Специалисты TechRadar изучили рынок смартфонов Apple и составили рейтинг лучших iPhone, которые можно купить в марте 2024 года:
Лучший из лучших: iPhone 15 Pro Max
- Титановый корпус
- Быстрый разъем USB-C
- Продвинутая камера с пятикратным приближением
Лучший для большинства: iPhone 15 Pro
- Все те же функции Pro Max, но в компактном корпусе
- Идеально подходит для владельцев небольших ладоней
Цена/качество: iPhone 15
- Мощный телефон Apple с флагманскими функциями
- Лучший iPhone по соотношению цена/качество
Лучший бюджетный: iPhone 13
- Выпущен в 2021 году, но по-прежнему актуален
- Самый дешевый iPhone от Apple
Лучшая автономность: iPhone 15 Plus
- Все преимущества iPhone 15, но с большим экраном
- Рекордная автономность среди всех iPhone
Лучший «малыш»: iPhone SE (2022)
- 4.7-дюймовый экран
- Единственный выбор для любителей компактных iPhone
- Легкий, производительный и актуальный